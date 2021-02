Dikke kans op schaats­pret haven Zevenber­gen: ‘IJs betrouw­baar­der nu water stilstaat’

9 februari ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR - De kans is groot dat later deze week schaatsers hun eerste baantjes trekken door hartje Zevenbergen. Het water in de fonkelnieuwe haven staat sinds kort stil en dat vergroot de kans op een dikke ijsvloer. ,,Als de vrieskou aanhoudt, is schaatsen wellicht mogelijk. Maar wij faciliteren dit niet. Het ijs betreden is op eigen risico, net als bij ander openbaar water”, zegt een woordvoerder van de gemeente Moerdijk.