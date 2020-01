Nieuwe tegenvaller in Zevenbergen: bouwrijp maken centrum mogelijk 1 ton duurder

UPDATE A16 bij Moerdijk­brug lange tijd dicht door tapijten op de weg

6:27 BREDA - De A16 lag vrijdagavond vlakbij de Moerdijkbrug vol met tapijten die van een vrachtwagen zijn afgevallen. De weg was in zijn geheel afgesloten rond 18.30 uur. Inmiddels is de weg weer vrij.