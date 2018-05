Nieuwe strop HSL-brug: nu al ernstige verroesting

De spoorbrug voor de Hogesnelheidslijn (HSL) pal naast de Moerdijkbrug is 13 jaar na de ingebruikname al ernstig aan het verroesten. Inspecties toonden aan dat het staal veel sneller aan het verteren is dan gedacht.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bevestigt de alarmerende bevindingen tegenover deze krant, maar benadrukt dat de veiligheid nu nog niet in het geding is. De roestvorming is echter dermate ernstig en gaat zo snel dat het wel noodzakelijk is om het grote onderhoud aan de brug veel eerder uit te voeren dan gepland.

,,Bij inspecties is meer roestvorming op de brug gevonden dan gepland’’, verklaart woordvoerder Robin Middel van het ministerie. ,,Twee bedrijven hebben daarop voor ons naar de situatie gekeken. Dat heeft deze week geleid tot de conclusie dat de roestvorming al bij de volgende grote onderhoudsbeurt moet worden meegenomen. Onderhoud dat niet was voorzien voor deze spoorbrug.’’

Dat onderhoud vindt volgens het ministerie daarom al tussen 2024 en 2026 plaats. ,,Er is geen acute noodzaak voor snel herstel, want de veilige berijdbaarheid is niet in gevaar’’, stelt Middel.

Honderd jaar mee

Volgens ingewijden zou de brug, die bestaat uit een combinatie van staal en beton, eigenlijk minimaal honderd jaar zonder problemen mee moeten gaan. Daarom was alleen klein onderhoud voorzien. Woordvoerder Middel kan niet bevestigen of die belofte daadwerkelijk is gemaakt.

Het extra onderhoud gaat vermoedelijk veel geld kosten, maar bedragen kan het ministerie nog niet noemen. Het voert momenteel gesprekken met de bouwers van de brug wie opdraait voor de extra kosten.. HSL Drechtse Steden legde de oeververbinding begin deze eeuw aan, een samenwerkingsverband waarin de grootste bouwers van ons land samenwerkten: Ballast Nedam, Strukton, HBG Van Hattum en Blankevoort, Van Oord en Maasdiep.

Quote Roestvor­ming moet al bij volgende grote onderhoud worden meegenomen Robin Middel

Het is niet voor het eerst dat de twee kilometer lange brug gebreken vertoont. Zo kwam in 2005 aan het licht dat één van de elf pijlers veel sneller verzakte dan de bedoeling was. Daarop hielden Rijkswaterstaat en de Bouwcombinatie HSL Drechtse Steden een test met zestien zware vrachtwagens die een week op de spoorbrug werden gezet. Daarbij bleek de pijler nog eens 12 millimeter te verzakken.

Desalniettemin concludeerde Rijkswaterstaat dat extra maatregelen niet nodig waren. ,,Die afwijkingen gaven geen problemen, dat verhaal is geen issue meer’’, stelt ook Middel nu.

Het nieuwe euvel aan de brug betekent een volgende deuk in het imago van Nederland als bruggenbouwers. Die werd in 2005 volgens kenners al ernstig aangetast, omdat ‘het visitekaartje van de Nederlandse HSL-tak’ zulke gebreken vertoonde, omdat bouwers over zaken hadden heen gekeken. ,,De staat heeft niet gekregen waarvoor ze betaald heeft’’, stelde de ingenieur die destijds die de zaak aan het licht bracht.

Het ministerie weigert te spreken over de brug als een zorgenkindje. ,,De brug heeft onze aandacht’’, noemt Middel het.