‘Nieuwe sportcomplex Zevenbergen moet bij zwembad Bosselaar komen’

ZEVENBERGEN - De nieuwe sportaccommodatie in Zevenbergen die de oude in De Borgh gaat vervangen, moet bij zwembad De Bosselaar gebouwd worden. ,,Daar is ruimte, en daarnaast is het goed voor de overlevingskansen van het zwembad op langere termijn", vindt Stadstafel-voorzitter David de Jonge.

De Jonge zit in de werkgroep Sportaccommodaties, onderdeel van de Stadstafel, die samen met gemeente, verenigingen en scholen meedenkt over de toekomst van één of misschien zelfs twee sportcomplexen.

Zeven opties voor locatie

Een van de cruciale punten waarover zij moeten beslissen, is de locatie. De gemeente Moerdijk heeft daarvoor zeven opties in beeld, waarvan de geschiktheid onder meer afhangt van het behoud van de bestaande gymaccommodaties in de Neerhof, de Lindonk en de Droge Mark.

In aanmerking komen het evenemententerrein aan de Kristallaan, de omgeving van basisschool De Toren, de omgeving van basisschool De Regenboog, De Knip, Zevenbergen-Oost, Zevenbergen-Noord en het terrein bij zwembad De Bosselaar. Nog voor de zomervakantie zal, zo is de planning, de gemeenteraad er een klap op geven en in 2023 zou de bouw dan starten.

Quote Geen sportaccom­mo­da­tie op het evenemen­ten­ter­rein aan de Kristal­laan. Dat is nog het enige open stuk in Zevenber­gen David de Jonge , voorzitter Stadstafel Zevenbergen

Wat de Stadstafel betreft, is de optie voor het bouwen van twee sportzalen op het evenemententerrein aan de Kristallaan onbespreekbaar. ,,Een belachelijk idee", aldus De Jonge, ,,en ik snap wel waar het vandaan komt, want de grond is van de gemeente: gratis dus. Maar dat is nog het enige open stuk in Zevenbergen waar evenementen als het circus terecht kunnen. Dat ga je toch niet volbouwen?”

Zwembad heeft er baat bij

Zijn voorkeur gaat duidelijk uit naar het terrein bij de Bosselaar. ,,Dan heeft het zwembad er ook baat bij. Kijk, op zich is het nu nog niet in een verkeerde staat, en Optisport doet er alles aan om het open te houden, maar de sociale ruimtes zijn slecht.”

Ofschoon de Moerdijkse gemeenteraad vorige maand nog heeft laten vastleggen dat de komst van een nieuw zwembad en multifunctioneel sportcomplex in Klundert de toekomst van de drie andere zwembaden in de gemeente Moerdijk niet in de weg mag staan, neemt dat zijn vrees voor de sluiting van het openluchtzwembad op langere termijn niet helemaal weg.

Quote Ik hoop dat er een paar duizend van de miljoenen die naar de nieuwe Niervaert gaan, bij de Bosselaar terecht komen

,,Begrijp me goed", zegt hij, ,,ik begrijp ergens wel dat de keuze op Klundert is gevallen. Alleen hoop ik dat er een paar duizend van de miljoenen die naar de nieuwe Niervaert gaan, in Zevenbergen terecht komen. Het bad is nu nog open, maar we moeten meer actie ondernemen om het open te houden. Het gaat wel om de toekomst van ons zwembad.”