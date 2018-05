Nieuwe speelplek Fijnaart bevalt prima

Brasserie De Zeven Schakels in Zevenber­gen gaat voortaan om 17.00 uur dicht

8:04 ZEVENBERGEN - In woonzorgcentrum De Zeven Schakels is onrust ontstaan rond de vroege sluiting van de brasserie. Wegens personeelsgebrek gaat de ontmoetingsruimte in de centrale hal al om 17.00 uur. Het is een tijdelijke maatregel.