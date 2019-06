Nieuwe sluisdeur geplaatst in Keenesluis: 'Hoogtepunt van de restauratie’

STANDDAARBUITEN - De Keenesluis in Standdaarbuiten moet over vijf weken af zijn, vertelt projectleider Luc van Dongen. Vrijdagochtend werd de nieuwe sluisdeur geplaatst. ,,Een hoogtepunt in de restauratie”, vertelt Van Dongen.

Het plaatsen van de nieuwe sluisdeur was spannend, vertelt uitvoerder Adrie van Mook van Oome Raamsdonk. ,,Het was binnen een kwartier gebeurd. We hadden het allemaal perfect voorbereid en goed gemeten. Hij draait en sluit zoals we hem willen.”

De geautomatiseerde deur gaat ervoor zorgen dat het waterbeheer vergemakkelijkt wordt. ,,Door metingen in de polder gaat er een alarm af bij een van de peilbeheerders van het waterschap. Dan moeten ze er vaak ‘s nachts naartoe. Vanaf nu kan de sluis op afstand aangestuurd worden”, vertelt Van Dongen.

Gebrek aan bouwtekeningen

Een sluis van 250 jaar oud restaureren, is geen makkelijke taak. Zo moesten er speciale stenen gebakken worden en werd er asbest in de sluis gevonden. Ook waren er geen originele tekeningen aanwezig. ,,Er zaten verschillende types stenen in die we eerst moesten analyseren voordat we ze konden laten namaken”, vertelt Van Dongen. ,,Ook zijn er verschillende bouwfases in de sluis. De originele sluis is van 250 jaar geleden, het stoomgemaal is 100 jaar oud. We liepen tegen bepaalde details aan die we niet hadden kunnen voorzien door het gebrek aan bouwtekeningen.”