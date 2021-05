Nieuwe seizoen theater De Schuur: Dave Budha, Vincent Bijlo, Kees van Amstel én een nieuwe tribune

Zoals het er nu naar uit ziet trapt cabaretier Kees van Amstel op 9 september het seizoen af in het theater aan de Kerkstraat. Op 25 september treedt de in Zevenbergen geboren rapper Dave Budha op. Vincent Bijlo brengt op 29 december een oudejaarsconference. In het nieuwe jaar verschijnt onder meer cabaretier Janneke Jager op de planken (8 januari) en is er een Sergeant Pepper tribute Beatles concert (22 januari). ,,We hebben een veelzijdig programma.”