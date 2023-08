Nieuwe pijpleiding voor energie biedt kansen voor Brabant: ‘Bedrijven kunnen er de vruchten van plukken’

Inwoner (71) van Teteringen riskeert cel voor vuilspuite­rij richting schoonfami­lie. ‘Snotterige dikke koe, slet’

,,Lelijke Gooi hoer, Judasvrouw”. De rechters kunnen met moeite hun gelaat in de ambtshalve plooi houden als de officier van justitie de ellenlange aanklacht met lelijke scheldwoorden voorleest. En de keurige tolk zinnen als deze in het Engels moet vertalen: ,,De volgende keer steek ik een hamer in je racistische mond, jij lelijke slet.”