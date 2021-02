Nieuwe microprocessor Shell moet fakkelincident voorkomen

MOERDIJK - Shell Moerdijk heeft vorige week een microprocessor in één van de fabrieken vervangen om te voorkomen dat opnieuw een fakkelincident ontstaat zoals in oktober vorig jaar.

Toen moest, na een technische storing in de fabriek, enkele dagen gefakkeld worden en ontstond een veel grotere vlam in de fakkeltoren dan normaal. ,,Na elk incident onderzoeken we wat er precies is gebeurd", zegt woordvoerder Tim Kezer. ,,Daar komen altijd aanbevelingen uit en in dit geval ging het om een microprocessor, zeg maar een soort chip, die de fabriek aanstuurt. We hebben componenten van deze processor vorige week preventief vervangen.”

Shell: Bij kleine kans op fakkelnoodzaak, melden we dat meteen

Volgens hem ging het om een kleine ingreep. ,, Als we denken dat er overlast voor de omgeving zou kunnen ontstaan, willen we dat meteen communiceren. Er was een kleine kans dat we tijdens dit verbeterwerk hadden moeten fakkelen en dan maken we daar op onze site melding van en ook de overheid brengen we daarvan op de hoogte.”

Affakkelen is het verbranden van een teveel aan gassen

Affakkelen is het verbranden van gassen die bij aardgaswinning, aardolieproductie en olieraffinage vrijkomen. Die gassen kunnen worden hergebruikt als raffinage-brandstof, maar bij een teveel aan gas en een overschot op de markt, wordt het soms ter plekke verbrand. Dat gebeurt in een stalen toren met in de top een brander (met waakvlam).

Zonder vergunning mag niet afgefakkeld worden

Affakkelen is in Europa zonder vergunning verboden vanwege de luchtverontreiniging die het met zich meebrengt. Soms is het echter te gevaarlijk of te onpraktisch om het vrijgekomen gas op een andere manier te verwijderen en wordt er toch gas afgefakkeld. Het affakkelen veroorzaakt grote vlammen die vaak tot in de verre omgeving te zien zijn.

Begin maart weer onderhoud bij Shell, maar vermoedelijk geen gefakkel

Begin maart staat er voor Shell Moerdijk weer een onderhoud gepland. Volgens de woordvoerder leidt dat naar verwachting niet tot overlast/gefakkel.

