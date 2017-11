Nieuwe lampen op onveilige paden Fijnaart

Vijf vragen over 'takkenherrie' A4 bij Heijningen

14:00 HEIJNINGEN - Rijkswaterstaat moet als de bliksem geluidsschermen plaatsen langs de A4 bij Heijningen om het verkeerskabaal in te dammen. Met die duidelijke boodschap klopt de Moerdijkse gemeenteraad aan bij minister Cora van Nieuwenhuizen van Verkeer en de Tweede Kamer, zo is deze week afgesproken in de raadscommissie fysieke infrastructuur. 'In sommige gevallen is er geen enkel woongenot meer.' Vijf vragen over de verkeersoverlast bij Heijningen.