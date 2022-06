Nieuwe kades dorpshaven Moerdijk kosten miljoenen: waar moet dat geld vandaan komen?

MOERDIJK - Er is 2,6 miljoen euro nodig om de kades van de dorpshaven van Moerdijk te vervangen, zo meldt de gemeente. Grote vraag daarbij is: waar moet dat bedrag vandaan komen?

De vraag uit welk potje het geld wordt aangewend, is opgeborreld na november vorig jaar, toen dankzij een grondige inspectie van de kades bekend werd dat de levensduur ervan korter is dan verwacht. Niet alleen een tegenvaller omdat het tot vertraging van de opknapbeurt van de oude haven leidt, maar ook omdat deze flink wat extra kosten met zich meebrengt.

Later dit jaar buigt de gemeenteraad zich over het vraagstuk en moet duidelijk worden of de raad de portemonnee wil trekken. Om te voorkomen dat er tot die tijd niks gebeurt, is besloten alvast een ton beschikbaar te stellen vanuit het Waterfront-krediet.

Compensatie LPM

Dat potje bestaat uit ‘LPM-middelen’. Daarin is meer dan 14 miljoen euro gestort als compensatie voor de komst van het Logistiek Park Moerdijk. Een flink deel daarvan is echter al uitgegeven aan de aankoop van gronden.

Moerdijker Martin Vos: ,,Als we met wankele kades doorgaan, zeggen we over een paar jaar dat het niet veilig is. Dan moet het probleem alsnog opgelost worden."

Dorpsbewoner Martin Vos, die in de werkgroep zit die het omvangrijke Waterfrontplan heeft ontwikkeld, heeft goede hoop dat de raad de benodigde miljoenen wil uitgeven. Hij zou het eigenlijk ook wel logisch vinden. ,,Anders gaan we met wankele kades door en zeggen we over een paar jaar dat het niet veilig is. Dan moet het probleem alsnog opgelost worden.”

Onderhoudsplicht

Dat is niet wenselijk, vervolgt hij. ,,Andere mogelijkheid is dat we in het hele project zo gaan schrapen dat er ergens 2,6 miljoen gevonden wordt. Maar daarmee lossen we feitelijk een probleem van de gemeente op. Die heeft de havenbak zo'n twintig jaar geleden overgenomen. Dat brengt een onderhoudsplicht met zich mee. De gemeente is dus verantwoordelijk voor de financiering.”