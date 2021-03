Nieuwe haven als zwembad: drie vrienden hopen Zevenbergen een triatlon te bezorgen

Eeterij Kelian is er klaar mee in Klundert: ‘Corona heeft sluiting versneld’

19:00 KLUNDERT - Nog een paar weken, en dan is Eeterij Kelian klaar in Klundert. Over en uit. ,,Ons contract loopt over drie jaar af en dan zouden we er sowieso vanwege onze leeftijd mee stoppen", legt Lilian de Ron (54) uit, ,,maar corona heeft deze stap wel versneld.”