Nieuwe gebruikers voor klooster Moerdijk van de zusters van het Allerheiligste Hart van Jezus

Het vroegere kloostergebouw dat uit 1948 stamt, was al omgeturnd tot modern woonhuis met strakke tuin nadat de zusters vertrokken. Het stond enkele jaren te koop (laatste vraagprijs 998.000 euro) en is nu verkocht aan een jong gezin. De familie De Klerk gaat er niet alleen wonen, maar richt een deel van het pand in als atelier. Ze runnen een familiebedrijf in geluidsweergave-systemen.

,,We gaan er heerlijk wonen", verwacht Ank de Klerk. ,,Het pand is prachtig en het dorp Moerdijk is prettig en klein, met een haven, bos en een strandje vlakbij. Daar wil ik wel oud worden. We zijn regelmatig doordeweeks en in de weekenden naar het dorp gegaan om de sfeer te proeven. Het voelde goed, alles was in orde, ook de school.”

De zusters van Moerdijk in habijt met het beeldmerk van de congregatie: het Allerheiligste Hart van Jezus. Foto uit het Brabants Historisch Informatie Centrum. © BHIC

De congregatie van de Sorores Sanctissimi Cordis Jesu (SSCJ) werd in 1886 gesticht door zuster Marie, in 1834 geboren in Moerdijk als Huberdina Merkelbach. Zij had het verzoek van de toenmalige pastoor gekregen een school voor meisjes te beginnen en zo ontstonden bij het Moederhuis van de SSCJ rond 1900 onder meer ook een Industrieschool voor Jongejuffrouwen en een meisjespensionaat. Toen het moederhuis in de Tweede Wereldoorlog werd vernield, verhuisde de hoofdvestiging naar Oost-Brabant.

Sinds 2012 is het zusterklooster een gemeentelijk monument

In 1948 werd in Moerdijk een nieuw, klein klooster gebouwd. Dat kreeg als opschrift: Vita et resurrectio nostrae (voor ons leven en onze opstanding), verwijzend naar de wederopbouw. Sinds 2012 staat het voormalig zusterklooster op de gemeentelijke monumentenlijst van de gemeente Moerdijk. Het klooster werd ontworpen door architect Koldewey en herbouwd met afgebikte stenen van het oude klooster.

De achterzijde van het voormalige zusterklooster in Moerdijk. © Funda