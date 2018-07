Nieuwe gebreken aan brugklep Haringvlietbrug

Wat er precies aan de brug mankeert, kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. De organisatie is bezig de noodzakelijke reparaties in beeld te brengen. Daarna wordt een planning gemaakt waarbij, naar verwachting in september de reparaties worden uitgevoerd. ,,Het is niet zo acuut dat we dit werk direct moeten uitvoeren'', stelt woordvoerster Anneke Heinecke van Rijkswaterstaat gerust. Dat de Haringvlietbrug, die regelmatig voor files zorgt , opnieuw moet worden gerepareerd is opvallend aangezien Rijkswaterstaat begin dit jaar ook al monteurs naar de brug stuurde. Toen moest de klep, die opent wanneer er scheepvaartverkeer onder de brug door moet, worden verstevigd.

Duidelijk is dat de klep het nu opnieuw zwaar heeft. Dat blijkt volgens Rijkswaterstaat uit het huidige functioneren van het onderdeel. ,,Dat wordt sinds de reparaties en verstevigingen van begin dit jaar goed in de gaten gehouden. Zo kunnen we tijdig ingrijpen.''

En dat blijkt nu dus weer nodig. Onduidelijk is nog wat de weggebruiker daar van gaat merken. Rijkswaterstaat zegt de hinder voor zowel automobilisten en fietsers als voor het scheepvaartverkeer zo veel mogelijk te willen beperken. ,,Zodra daar meer over bekend is, willen we mensen informeren.''

Brugdraaien

Om de komende maanden overbelasting van de klep te voorkomen, neemt Rijkswaterstaat al wel maatregelen. Het aantal brugdraaien, het openen van de klep voor scheepvaartverkeer, wordt teruggebracht van elf naar acht. De openingstijden van 13.00, 15.00 en 19.00 uur vervallen tot de herstelwerkzaamheden plaatsvinden.

,,De krachten die gepaard gaan met een brugdraai hebben een negatief effect op de klep en in het bijzonder de gebreken die daar zijn geconstateerd. Door drie openstellingen van de brug te laten vervallen, sparen we de brug een beetje'', aldus Rijkswaterstaat.