Nieuwe entree met een nieuwe brug voor Zevenbergen

Zeven ton gaat zitten in een nieuwe brug over het Zwanegat, een voormalige tankgracht uit de Tweede Wereldoorlog. De zogeheten Hazeldonkse Zandwegbrug is hard aan vervanging toe. ,,Er is geen acuut probleem, maar op termijn komt de veiligheid hier wel in het geding. Daarom nemen we nu we de weg toch aanpakken, de brug meteen mee.”