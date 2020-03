Nieuwe eigenaar Havenfront in Willemstad: ‘Er valt te praten over bouwplan’

WILLEMSTAD - Er komen appartementen in het gebied Havenfront, dat staat volgens de grondeigenaar vast. Maar het bouwplan, waar lang niet iedereen in Willemstad warm voor loopt, is niet in beton gegoten.

,,Aanpassing is bespreekbaar. Want het liefst komen we samen met de stadstafel tot een mooi en haalbaar plan”, zegt René Sleeuwenhoek, directeur van Gebroeders Blokland. Dit aannemersbedrijf is sinds kort eigenaar van het terrein aan de Lantaarndijk.

Weerstand in vestingstadje

Quote Wij hebben geen concreet plan voor Waterfront gemaakt, het gaat om een visie Caesar Luikenaar, Stadstafel Willemstad Het plan voor twee complexen met in totaal 28 appartementen stuit op weerstand in het vestingstadje. Zoals bij de stadstafel, die in februari een alternatief plan lanceerde. ,,We hebben al een keer gesproken met de nieuwe eigenaar om kennis te maken. Wij staan open voor verdere besprekingen”, aldus voorzitter Ceasar Luikenaar.

De locatie aan het Hollandsch Diep was vele jaren in beeld voor een hotel, maar dat is nooit van de grond gekomen omdat de beoogde exploitant het financieel niet rond kreeg. Het nieuwe plan voor twee appartementencomplexen met drie bouwlagen valt dus niet goed bij veel inwoners.

Maar ook de buren, Van Bellen Wind & Snow en jachthaven De Batterij, hebben bezwaren. Zij vrezen te worden belemmerd in hun bedrijfsvoering.

Strandje met zwemgelegenheid

Het alternatief van de stadstafel gaat uit van de huidige kleinschalige toeristische bestemming, met als dat mogelijk is een strandje met zwemgelegenheid en het verplaatsen van de vuurtoren.

Aan de wandelpromenade is ruimte voor pandjes in de historische sfeer van Willemstad, met ruimte voor toeristische bedrijven zoals horeca, fietsverhuur of een klein hotel. In de pen zitten verder wandelpaden en een speeltuin.

‘Invulling geven aan bestemmingsplan’

Luikenaar: ,,Wij willen invulling geven aan het bestemmingsplan. En we willen samen met de gemeente ondernemers trekken.”

Financieel niet haalbaar, oordelen Sleeuwenhoek en zijn adviseur Amon Bötger over het plan van de stadstafel. Zij willen het bestemmingsplan daarom wijzigen naar wonen.

Woningen als kostendrager

,,Een strandje met wat picknicktafels en wat recreatieve pandjes kan echt niet, zeker niet als je kijkt naar hoeveel kosten al in de voorbereiding zijn gemaakt. Wij willen de visie van de stadstafel bespreken, maar er moeten ook echt woningen komen als kostendrager van het plan”, zegt Bötger.

Gebouwen al opgeschoven

Quote Was het hotel er gekomen, dan had er nu een Chinese muur gestaan Amon Bötger, adviseur Gebroeders Blokland Hij wijst erop dat al concessies zijn gedaan. Het plan is opgeschoven om Van Bellen en de jachthaven tegemoet te komen en er komen twee gebouwen om zo een doorkijk te hebben. ,,En er komt minder bebouwing dan het huidige bestemmingsplan toestaat. Was het hotel er gekomen, dan had er nu een Chinese muur gestaan.”

Mogelijk dat delen uit het plan van de stadstafel wel in aanmerking komen. ,,Wij hebben zelf al een keer de aanleg van een wandelpad langs de jachthaven voorgesteld.”