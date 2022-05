Nieuwe coalitie Moerdijk over doorvaarbaar maken Roode Vaart: ‘Kansen proberen te verzilveren’

Dat meldt de nieuwe coalitie van Onafhankelijk Moerdijk, VVD en Moerdijk Lokaal in het bestuursakkoord, waarin de plannen voor de komende jaren staan. ,,We doen een technische en financiële verkenning”, zeggen ze over het doortrekken van de haven.

Ondergrondse duiker

De haven van Zevenbergen is heropend. Sinds anderhalf jaar stroomt er weer water door Zevenbergen. Na aanleg van de noordelijke randweg, gaat de huidige N285 op de schop en komt er een brug over de haven. Dan kunnen er bootjes in terecht. Althans, tot aan het Haveneind. Het water stroomt daar via een 235 meter lange ondergrondse duiker naar de Roode Vaart bij het kantoor van wooncorporatie Woonkwartier aan de Kristallaan.

Voormalig wethouder Désirée Brummans (CDA) deed het doortrekken van de Roode Vaart eerder af als ‘een droom’, maar onhaalbaar en onrealistisch: de kosten zouden zo’n 30 miljoen euro zouden bedragen. Haar VVD-collega Danny Dingemans, die de komende periode doorgaat als wethouder, pleitte echter voor een onderzoek.

Waterrecreatie

Het project biedt volgens hem ook kansen, bijvoorbeeld om aan stedelijke ontwikkeling te doen. De waterrecreatie in de regio spint garen bij het doortrekken van de Roode Vaart, het zorgt bijvoorbeeld voor een betere verbinding tussen Breda en het Hollandsch Diep. ,,Wie weet doet zich in breder verband een keer een kans voor en dan moeten we die proberen te verzilveren.”