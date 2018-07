Nieuwe begraafplaats Zevenbergen krijgt vorm: urnenvijver in de maak

,,Het heeft even geduurd, maar inmiddels is er veel gebeurd”, legt wethouder Thomas Zwiers uit. ,,Komende tijd gaan we de puntjes op de i zetten en het terrein helemaal inrichten.” De verwachting is dat de nieuwe begraafplaats begin 2019 in gebruik kan worden genomen.

De begraafplaats moet er komen omdat de twee bestaande algemene begraafplaatsen in de gemeente Moerdijk , in de kernen Zevenbergen en Klundert, niet meer genoeg ruimte hebben voor toekomstige graven. Daarom is besloten om in Zevenbergen een nieuwe begraafplaats aan te leggen van circa 4 hectare en in Klundert de bestaande begraafplaats uit te breiden. Tot zeker 2014 zouden er dan voldoende begraafplaatsen moeten zijn.

Ophogen

Begin 2017 is een begin gemaakt met het aanleggen van de nieuwe begraafplaats. Belangrijkste actie was eerst het ophogen van het terrein, omdat het bestaande veld onder het NAP (Normaal Amsterdams Peil) lag. In totaal is er ruim 15.000 m3 grond gestort. Die moest daarna nog een jaar inklinken, dat wil zeggen dalen door het verlies van water. Pas daarna kon worden gestart met de resterende werkzaamheden.

Parkeerplaats