Nieuwe appartementen Klundert deels nog op gas, en dat mag

KLUNDERT - Er is nog geen steen gelegd van het appartementencomplex aan de Moye Keene in Klundert, en toch zullen de toekomstige bewoners straks hun woningen 'ouderwets' op gas verwarmen.

Dit feit wekt verbazing bij inwoners van Klundert. Onterecht, stelt Hans van Hees van Stichting Woonkwartier, die als manager Vastgoed verantwoordelijk is voor de bouw van het complex met drie woonlagen op het terrein waar voorheen een vleesfabriek stond.

Quote Het eigenlijke ontwerp dateert van 2010. Het is geen doen om dat weer helemaal te veranderen Hans van Hees

,,Dat is helemaal niet vreemd", legt hij uit, ,,want het uiteindelijke ontwerp dateert al van 2010. Het is geen doen om dat weer helemaal te veranderen." De stichting is het ook niet wettelijk verplicht, omdat ze de bouwvergunning al een poos op zak heeft. Alleen wie vanaf 1 juli 2018 een vergunning aanvraagt, is verplicht gasloos te bouwen.

Zonnepanelen

Dat er gasverwarming komt in de 24 sociale huurwoningen wil niet zeggen, aldus Van Hees, dat er niet tot het laatste moment rekening is gehouden met energiezuinigheid. ,,De woningen zijn heel goed geïsoleerd. Daarnaast worden nog diverse aanpassingen gedaan. Zo krijgt het complex zonnepanelen voor het opwekken van stroom voor de algemene verlichting en de lift en zal het koken door bewoners op een elektrische plaat gebeuren."

Vraagteken

Van Hees wijst erop dat het nog 'een hele opgave' wordt om in de toekomst volledig gasloos te (ver)bouwen, zoals het kabinet graag wil. ,,Niemand weet nog wat voor warmtevoorziening er op de langere termijn voor een wijk, zeg vanaf pakweg 2050, gebruikt wordt: elektriciteit, gas, zonne-energie of wijkgebonden energievoorziening. Zolang dat nog één groot vraagteken is, gaan wij niet zo snel mogelijk al onze duizenden woningen gasloos maken. Voor de woningen in Moye Keene geldt dat ook: pas als de gasketel versleten raakt, over ongeveer vijftien jaar, beslissen we wat er daarna komt."

