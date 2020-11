Nieuwe afhaalzaak opent volgend jaar in Zevenbergen

De 24-jarige De Fonkert begon in april 2019 de eerste vestiging van Le Toko in haar geboorteplaats Numansdorp, waar ze inmiddels weer woont. ,,Toen ik in Amsterdam woonde, had ik een toko als buurman, en daar haalde ik het lekkerste eten. Ik miste dat als ik thuiskwam bij mijn ouders.”



,,Zo ontstond het idee om in de Hoekse Waard mijn eigen toko te beginnen. En dat was zo'n succes, dat ik een half jaar later al een tweede vestiging in Brielle kon openen. Ik wil met Le Toko Nederland veroveren", zegt ze lachend.