Nieuwbouw in Zevenbergschen Hoek: 'We gaan er iets moois van maken’

Vast staat dat basisschool De Hoeksteen in de Olavstraat wordt vervangen. De nieuwe school komt op dezelfde plek, is besloten. Schoneveld vindt nieuwbouw noodzaak. ,,Het schooltje dat er nu staat, is oud: echt zo’n schooltje van vroeger, zoals velen van ons zich dat nog kunnen herinneren. Het heeft nog enkel glas, is slecht geïsoleerd.”