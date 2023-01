Nieuwbouw aan rand Standdaarbuiten kan misschien toch

Carnavales­ke adel komt samen in Noordhoek: ‘Waar een wil is, is een toekomst’

NOORDHOEK - Voor carnavalsbestuurders was Noordhoek zaterdag the place to be. De jubilerende Kantemaaiers waren gastheer van het Federatiefeest in café de Kroon, waar carnaval vierende kernen uit de gemeente Moerdijk bijeenkomen. Prins Jerommeke legt uit wat de traditie inhoudt.

15 januari