Nieuw zorgproject in Klundert: ‘Mens met dementie is óók een mens’

Ouderen online: de een leeft zich uit met candycrush, de ander mist de computer niet

10 maart ZEVENBERGEN - In coronatijd kan internet uitkomst bieden, bijvoorbeeld om toch die nieuwe wasmachine in huis te halen of om met de kleinkinderen te facetimen. Maar kunnen ouderen er wel mee overweg? Drie portretten van senioren in Zevenbergen die er al dan niet gebruik van maken. ‘Het is een zegen.’