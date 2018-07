Nieuw terras van Tumi's in Zevenbergen mag toch blijven staan

Het bericht eerder deze week dat de ondernemers het nieuwe vlonderterras dienden af te breken, ging als een lopend vuurtje door de gemeenschap. ,,Tientallen verbijsterde klanten en bewoners staken ons deze dagen met positieve reacties een hart onder de riem", aldus een inmiddels opgeluchte Miranda Kallenberg van het café-restaurant aan de Zuidhaven 13.

Gezellig

Gisteren kregen ze bezoek van het voormalige ondernemers-echtpaar Jan en An Franken van een woonwinkel. ,,Te gek voor woorden als ondernemers uit zichzelf iets doen om het dorp op te fleuren en dan door de gemeente worden teruggeblazen", vertelt Jan. ,,Ze zijn juist preventief bezig door het extra gezellig te maken. Vooral 's avonds is het onder die oude boom het mooiste plekje van Zevenbergen. Met dit nieuwe terras wordt het straks helemaal een prachtig entree van de nieuwe haven", aldus An, die meeleeft met Kallenbergs verhaal over de kwestie.

,,Wat vooral dwars zat, was dat de desbetreffende ambtenaar al enkele malen was gepasseerd en zelfs foto's had gemaakt, maar juist opdook toen we letterlijk de laatste plank aan het monteren waren. Verder kregen we te horen dat we vanwege de komende werkzaamheden hiervoor geen vergunning konden aanvragen. Maar omdat we een terrasvergunning hebben, was ik me van geen kwaad bewust. Maar achteraf gezien hadden we wellicht vooraf informatie moeten in winnen. Het gaat namelijk, zo begrijp ik inmiddels, om een bouwwerk waarvoor een vergunning nodig is en daar kunnen we niet om heen."

In gesprek

Woordvoerster Mirjam Bijleveld van de gemeente laat weten dat gisteren is vergaderd over de vraag of het terras juridisch gezien voorlopig mag blijven. ,,Daarin zien we mogelijkheden. Naast het aanvragen van een vergunning dienen we onder meer afspraken te maken over hoe om te gaan met de situatie als het havenwerk start. De planning daarvan staat nog niet vast. Maar zoals het er nu naar uitziet, hoeven de werkzaamheden het terras deze zomer niet in de weg te zitten", zegt Bijleveld. ,,We gaan in gesprek om de voorwaarden te bespreken. Juist met het oog op de komende werkzaamheden staat de gemeente zeer welwillend tegenover initiatieven om het centrum levendig te maken en te houden."