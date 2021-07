Nieuw plan voor 256 bedden arbeidsmigrantenhotel Moerdijk: ‘De nood is verschrikkelijk hoog’

Van oudheidska­mer naar Museum Zevenber­gen: ‘Blij dat we weer open kunnen’

1 juli ZEVENBERGEN - Willem van Strijen is vanaf zaterdag terug in de lucht. De heemkundekring heropent dan het museum in Zevenbergen. ,,We zijn blij dat we alles weer kunnen oppakken”, zegt bestuurslid Ebo Roek.