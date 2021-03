Nieuw plan in de maak voor Havenfront Willemstad: in de zomer lekker op het terras bij paviljoen?

De deur bij grote winkels mag wijder open, blijdschap in Willemstad en Et­ten-Leur: ‘Weer een stapje verder’

10 maart WILLEMSTAD/ETTEN-LEUR - De winkeldeur zat lange tijd op slot, ging op een kier en komt steeds wijder open te staan. Grote winkels mogen vanaf volgende week meer klanten ontvangen. ,,We zijn weer een stapje verder. Hopelijk mogen we over drie, vier weken helemaal open”, zegt Marius Verhoeven van Van Bellen Wind & Snow in Willemstad.