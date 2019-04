Nieuw overleg met boeren over randweg Klundert

In blauw vogelpak de marathon lopen: ‘Je moet anders zijn, dan val je op’

2 april WILLEMSTAD - 42 kilometer rennen in een blauw vogelpak. Het lijkt misschien een grap, maar dat is het niet. Boudewijn Baan (40) uit Willemstad gaat het echt doen. Hij bedacht de ludieke actie om geld in te zamelen voor de Roparun met zijn team van stichting ‘Team Willemstad in Touch’. ,,Je moet af en toe anders zijn, dan val je op”, verklaart hij.