Nieuw multifunctioneel gebouw in Willemstad staat er in 2025, ook basisschool de Singel haakt aan

De eerstvolgende stap in het project is het vinden van een geschikte locatie. In eerste instantie had de gemeente een van de velden van voetbalclub Kogelvangers in gedachten. De club zelf vond dat een goed idee. De club zou dan aan de andere kant van de weg een nieuw sportpark krijgen. ,,Wij zien dit zitten, dit is voor iedereen fijn", vertelde bestuurslid Rowan Kamp eerder.