Nieuw medisch centrum Fijnaart nadert eindelijk z'n voltooiing

Interview Shell-directeur over drama's op Moerdijk en thuis

8 september MOERDIJK - Even rust. Paul Buijsingh, grote baas van Shell Moerdijk, neemt een sabbatical. In 2014, nota bene op zijn tweede werkdag, ontstond na een explosie voor honderden miljoenen schade. Hij verloor dat jaar ook zijn dochter. Een verhaal over tropenjaren en afscheid.