Nieuw medisch centrum: ‘Enthousiasme blijft groot’

Het is al geruime tijd stil rond zijn plannen voor nieuwbouw op de voormalige locatie van basisschool Het Kompas. Maar schijn bedriegt, want achter de schermen gebeurt het nodige. De gemeente Moerdijk praat als grondeigenaar met Evers over verkoop van het terrein aan de Dr. Ariënslaan, meldt het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.