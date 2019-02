Nieuw initiatief: Roparun Rally Zevenbergen-Parijs-Zevenbergen

VIDEO Het blijft goed toeven bij Bij Verhoeven in Zevenber­gen

14 februari ZEVENBERGEN - Op 1 april dragen Jan (40) en Marlies (35) Snoeijs-Verhoeven het stokje over als uitbaters van café-feestzalen-hotel Bij Verhoeven in Zevenbergen. Na zes jaar lang hun ziel en zaligheid in het horecabedrijf gestopt te hebben, vinden de echtelieden het tijd om een stap terug te doen. Ze nemen op 31 maart afscheid met een groot besloten feest.