Nieuw Grand-Café Mart9 in Zevenbergen trekt veel bekijks

8:44 Frans Bauer is nog altijd helemaal in de ban van China, waar hij een nieuwe reisserie maakte die vanaf zaterdag te zien is op NPO 1. Maar of hij terugkeerde als een ander mens? ‘Als je me vraagt te kiezen tussen een vijfsterrenrestaurant en een Van der Valk, ga ik áltijd voor het laatste.’