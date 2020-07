Nieuw gezondheidsonderzoek naar luchtwegklachten bewoners Moerdijk

MOERDIJK - Er komt een tweede onderzoek naar de gezondheid onder de bewoners van Moerdijk. Het is een vervolg op het eerste onderzoek dat in 2016 uitkwam. Dit keer worden persoonlijke omstandigheden van de Moerdijkers meegewogen.

Uit het eerste onderzoek bleek dat in het gebied rond het industrieterrein meer luchtwegklachten voorkomen dan in vergelijkbare gebieden. Ongeveer zevenduizend cliënten van de huisartsenpraktijken krijgen een vragenlijst, waarin ze hun persoonlijke omstandigheden kunnen invullen.

,,Die individuele inbreng is het grote verschil met het eerste onderzoek”, zegt Michel Dückers van Nivel. Dückers is projectleider van de monitor bij het onderzoeksinstituut. ,,Deze test moet meer duidelijkheid geven. Als je luchtwegklachten onderzoekt, is het ook van belang om te weten of mensen roken, hoe de ventilatie thuis is, wat de omstandigheden op het werk zijn, dat soort factoren.”

Data aangevuld

,,Die zijn in het vorige onderzoek niet meegenomen. In de monitor van 2016 zijn de gegevens verwerkt die we in 2013, ‘14 en ‘15 verzamelden. Die data nemen we ook dit keer mee, aangevuld tot en met 2019, zodat er een beter beeld ontstaat.”

De gegevens blijven voor Nivel anoniem. ,,Wel kunnen we de dorpskernen onderscheiden”, zegt Dückers. ,,Daardoor krijgen we wel duidelijk wat de verschillen tussen de kernen zijn, wat uiteraard van belang is. Ook gaan we de kernen afzetten tegen omliggende kernen en vergelijkbare gebieden in Nederland.”

Huisarts Esther Raaijmakers van praktijk Den Hoek in Zevenbergschen Hoek staat vierkant achter het onderzoek: ,,Het is sowieso belangrijk te weten wat er in je gemeente speelt op het gebied van gezondheid. Daarom werken alle huisartsen ook graag mee. Het industriegebied is een gegeven, dat ligt er, maar we weten niet hoe groot de invloed is.”

Persoonlijke omstandigheden

,,Nu de persoonlijke omstandigheden worden meegewogen, krijgen we een beter beeld dan in de vorige proef. Dat geeft nieuwe inzichten. Het eerste onderzoek was heel breed en feitelijk, dit keer kunnen we beter beoordelen wat Moerdijkers nu anders doen. Roken ze meer? Hoe groot is de invloed van het industriegebied? Hoe komt het nou dat we hier meer mensen met luchtwegproblemen hebben?”

Raaijmakers benadrukt het belang van het massaal invullen van de vragenlijst: ,,Hoe meer mensen dat doen, hoe betrouwbaarder de resultaten van het onderzoek. Dus ik hoop echt dat iedereen die de lijst krijgt, er even voor gaat zitten.” De resultaten van het onderzoek worden in het najaar verwacht.