Nieuw: bij dit café in Zevenbergen is nu ook een kindercafé

De Rotterdamse Michelle woont sinds drie jaar met man Axel en drie kinderen in Zevenbergen. Andere ouders ontmoeten is lastiger dan ze verwachtte. Op school is het toch vaak even snel kinderen halen en brengen en is er geen tijd voor een echt gesprek. Ze miste het kindercafé, vaak georganiseerd vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), maar nog niet in Zevenbergen. Daarom nam de jonge vrouw zelf het initiatief.