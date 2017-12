Nieuw afvalsysteem Moerdijk: inwoners en gemeente moeten wennen

De gemeente geeft toe dat 'het opstarten van de nieuwe inzameldagen inderdaad wat onrust met zich mee lijkt te brengen'.

Die onrust is onder andere in Heijningen merkbaar. De papiercontainers zouden daar volgens de afvalwijzer van de gemeente zaterdag 2 december worden geleegd. Dit werd plotseling een week eerder gedaan. Een deel van de inwoners was hier niet van op de hoogte en bleef met een volle papierkliko zitten.

Door de gemeente werd aangegeven dat er zaterdag 2 december een extra ronde zou worden gereden voor de bakken die nog niet waren geleegd. Maar, ook aan het eind van die dag konden onder andere de papierkliko's aan de Oude Heijningsedijk weer vol mee naar huis.

"Per abuis stond er in sommige kernen, waaronder Heijningen, een extra papierinzameldag in de afvalwijzer", laat Charlotte Joosten namens de gemeente weten.

"De inzamelaar heeft daarom op de daadwerkelijke inzameldag, 25 november, langzamer gereden en we hebben kunnen regelen dat er een auto een extra ronde zou rijden op de foutieve dag, 2 december.

Blijkbaar heeft de auto niet alle straten kunnen bereiken, waardoor de inzamelaar nog wat vaker langs zal rijden de komende dagen." Joosten geeft daarnaast aan dat inwoners hun papier ook kwijt kunnen bij de milieustraat.

Bij het evenemententerrein in Fijnaart was er vorige week hetzelfde probleem. Inwoners zetten hun containers voor plastic afval donderdagochtend, de ophaaldag, buiten. Deze werden niet geleegd. Bewoners maakten melding, waarop de gemeente aangaf dat de bakken vrijdag geleegd zouden worden. Ook dit gebeurde niet. "De inzamelaar is hier vrijdag voor langs geweest, maar kennelijk niet op de goede plek. Helaas zijn nog niet alle hoekjes en gaten in de gemeente bekend terrein voor Afvalservice Breda. Het is even wennen voor iedereen."

Joosten geeft aan dat de digitale afvalwijzer op dit moment voor alle kernen up-to-date lijkt. Ook staan de juiste inzameldagen vermeld in de brief die inwoners hebben gehad. Daarnaast meldt Joosten dat inwoners wordt gevraagd het afval voor 7:30 uur aan de straat te zetten. "Het kan zijn dat containers eerder worden geleegd dan voorheen het geval was."

De woordvoerder zegt dat er nog enkele ondergrondse containers de grond in moeten. Onder andere de twee op de parkeerplaats bij de Jumbo in Fijnaart. "Door onvoorziene omstandigheden staan deze nog even boven de grond. Het akkoord van de grondeigenaar voor de plaatsing ervan duurde wat langer. Deze week gaan ze de grond in en volgende week zijn ze, als het goed is, in werking."