Nieuw afvalsysteem Moerdijk hoeft prullenbak niet in

In de gemeente zijn deze week de laatste ondergrondse containers geplaatst. Daarmee is een grote operatie afgerond: alle dorpen en steden zijn over op het nieuwe afvalsysteem. Dat komt er in grote lijnen op neer, dat inwoners restafval in een ondergrondse container in de buurt deponeren en dat her te gebruiken afval zoals gft en plastic aan huis wordt opgehaald.