Niet zwemmen in de haven, maar ook geen duik in het Hollandsch Diep

Moerkerke is nu twee weken in touw, een tijd waarin hij het voor zover wij weten niet druk had met fietsers, maar met zwemmers des te meer. In een mum van tijd is de nieuwe haven in Zevenbergen uitgegroeid tot een geliefde recreatieplas. Het begon met een dobberende kano en een verdwaald rubber bootje, inmiddels neemt zeker de jeugdige inwoner maar al te graag een verfrissende duik in het stromende water van de Roode Vaart. Zwemvertier in hartje stad. Wat wil een mens nog meer.