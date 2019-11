Niet twee, maar drie mini-bossen in de gemeente Moerdijk

ZEVENBERGEN/STANDDAARBUITEN - In plaats van twee, gaat de gemeente Moerdijk drie mini-bossen aanleggen. In 2020 komt er één in Zevenbergen en één in Standdaarbuiten. Een derde staat voor 2021 op de planning in Langeweg.

Volledig scherm Leerlingen van een basisschool leggen een Tiny Forest aan. © IVN

Vorig jaar was het plan nog om twee mini-bossen, ook wel Tiny Forests genoemd, te plaatsen in de gemeente. Maar nu is er toch belangstelling voor drie. De gemeente gaat de mini-bossen aanleggen in samenwerking met het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN). Deze bossen hebben de grote van een tennisbaan. Ze worden naast basisscholen geplaatst en dienen zo als buitenlokaal. Vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren krijgen er leefruimte.

Buitenlokaal

,,Ik vind het erg belangrijk dat kinderen er over de Nederlandse natuur leren en dat buurtbewoners elkaar op een prettige en gezonde plek kunnen ontmoeten. Het buitenlokaal wordt ook nog eens aangelegd in samenwerking met vrijwilligers en basisscholieren. Op die manier draagt het bij aan bewustwording over het belang van natuur in de gemeente”, vertelt wethouder Jack van Dorst.

Het plaatsen van het stuk groen in Zevenbergen gaat in samenwerking met basisschool de Toren. Ook in Standdaarbuiten zal bij basisschool de Avonturijn een mini-bos komen. In het najaar van 2021 zal er ook een Tiny Forest zijn aangelegd in Langeweg, in samenwerking met de wijkvereniging.

Langeweg

De twee Forests in 2020 worden in combinatie met het project ‘Groene schoolplein’ aangelegd. Het doel van dit project is om kinderen meer buiten te laten spelen en in contact te brengen met de natuur. De Tiny Forest die in 2021 op zijn plaats komt in Langeweg, vraagt om meer voorbereidingstijd omdat deze wordt opgenomen in een integraal groenplan voor Langeweg.