Niet over een loopbrug langs de Stenen Poppen: ‘We moeten het plan versoberen’

Dat meldt het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Het gaat om een rijkmonument en de gemeente dient terughoudend om te gaan met ingrepen aan of bij dit monument. ,,Om te voldoen aan de kanttekeningen versoberen we het plan en is de loopbrug helaas komen te vervallen.”

Beter in het zicht

De raad maakte in september vorig jaar 235.000 euro vrij om het gebied bij het voormalige verdedigingswerk te herinrichten. De Stenen Poppen moeten beter in het zicht komen. Onderdeel van het plan, opgesteld in overleg met onder meer inwoners, was de aanleg van een loopbrug.

De provincie moet bijna de helft van de kosten (110.000 euro) ophoesten. Die stelt echter als voorwaarde dat de rijksdienst goedkeuring verleent. ,,We willen zo min mogelijk financiële risico’s lopen”, onderbouwt het college het besluit om af te zien van de brug.

Wat kan wel?

De gemeente kijkt nu met de rijksdienst en de provincie wat er dan wel mogelijk is. ,,We proberen er het maximale uit te halen.” Het college verwacht de raad in september een nieuw voorstel te kunnen doen.

Het inrichtingsplan staat los van de opknapbeurt van het monument, dat al jaren in slechte staat verkeert. Die klus staat dit najaar op de rol.