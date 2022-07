Niet iedereen is blij met woningen Roode Vaart in Zevenbergen

Metaal- en constructiebedrijf Rotako is gevestigd aan de Huizersdijk en voelt zich door de komst van de huizen beknot in de ontwikkeling omdat het voortaan minder geluid mag produceren. De geluidbelasting van Rotako is aan de zuidkant van het plan Oevers Roode Vaart soms hoger dan 45 decibel, terwijl dat volgens de normen uit een ander bestemmingsplan (bedrijventerrein Molengors) het maximum is. ,,Door de woningbouw wordt Rotako belemmerd in de bedrijfsactiviteiten”, schrijft het bedrijf in de zogeheten zienswijze.