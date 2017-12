Niet alle dijken in Etten-Leur en Moerdijk afgekeurd

,,Als het water nu omhoog komt, moet ik negenhonderd kalveren evacueren. Dat zal niet meevallen", zegt Rommens, vierde generatie agrarisch ondernemer aan het einde van de Zeedijk.

Nu het waterschap de dijken toch gaat verbeteren heeft hij met succes gevraagd of de dijk om zijn bedrijf heen kan worden gelegd. Zijn boerderij komt dan binnendijks te liggen en zal hij geen last hebben van eventueel hoog water in de Mark. ,,Dat is dus veel veiliger voor mijn kalveren", zegt hij.

Buitendijks

Projectleider Leon van Rijthoven van Brabantse Delta haast zich aan te vullen: ,,Heel veel mensen die nu buitendijks wonen of werken willen dat hun locatie bij de dijkverbetering binnendijks komt te liggen. Maar dat doen we niet altijd! Bij Rommens moeten we de dijk toch doortrekken."

In Etten-Leur en Zevenbergen hield het waterschap informatiebijeenkomsten over het project 'Samen werken aan onze dijken'. In het werkgebied van het schap tussen Woensdrecht en Tilburg heeft Brabantse Delta 200 kilometer regionale keringen (dijken) in beheer.

Volledig scherm Anneke den Tenter van Brabantse Delta spreekt haar gehoor toe in De Turfvaart in Etten-Leur. © Henk den Ridder

Wilnis

Meestal gaat het goed met dijken, maar soms komen problemen plotseling aan het licht. Zoals in augustus 2003 toen de ringdijk in het Utrechtse Wilnis bezweek. Bij een keuring van de keringen in West-Brabant bleek dat van de 200 kilometer dijken er 50 kilometer niet in orde was.

,,Het waterschap moet zorgen dat de dijken veilig zijn en blijven", zei waterschapsbestuurder Huub Hieltjes op de info-bijeenkomst. ,,Er wonen 810.000 mensen in ons gebied." De norm voor 'veilig' is aangescherpt. Voorheen was een dijk veilig als ie één keer in de 50 jaar overstroomt. Nu geldt dat één overstroming in de 100 jaar pas veilig is.

Volledig scherm Foto René Schotanus. De Zuiddijk van Zwartenberg naar Langeweg. Achter de bedrijven stroomt de Mark. Het hele bedrijventerrein ligt buitendijks. © René Schotanus

Meeprofiteren

In Etten-Leur voldoen de dijken langs de Laaksche Vaart en de Leursche Haven niet. Ook het dijkvak langs de Mark tussen Leursche Haven en Laaksche Vaart is niet goed. Dat stuk dijk wordt nu aangepakt en dat is waar boer Rommens van kan meeprofiteren.

De dijken langs de Leursche Haven en de Laaksche Vaart worden niet versterkt of verhoogd. In plaats daarvan hebben de mensen, die samenwerken in het zogeheten dijkinspiratieteam, voor een andere oplossing gekozen. Die is door het waterschap overgenomen. In de twee riviertjes komen waarschijnlijk keermiddelen, zoals deuren of sluizen, die dicht gaan als er hoog water staat in de Mark. In de Leursche Vaart wordt rekening gehouden met de scheepvaart.

Met pompen kan het water eventueel uit de vaarten naar de Mark worden overgezet. Die pompen komen in een gemaal. De exacte vormgeving van de gemalen en de keermiddelen is nog niet bekend. Als de aannemer bekend is wordt dat verder met hem besproken. Het werk bij Etten-Leur is al een stuk verder en moet begin 2020 klaar zijn.

Volledig scherm Mogelijke toekomstige situatie in de Leursche Haven en rechts de Laaksche Vaart. Waar de riviertjes uitmonden in de Mark komen een kering en een gemaal. © Waterschap Brabantse Delta

Zwartenberg

Wat er bij bedrijventerrein Zwartenberg-Hazeldonk tussen Zevenbergen en Etten-Leur gaat gebeuren is nog niet bekend. Het gehele terrein ligt buitendijks. Bovendien staat er op de Zeedijk aan de Etten-Leurse kant een kennelijk waardevolle bomenrij. Het waterschap gaat nog in overleg met de betreffende bedrijven.

Tot slot heeft het waterschap ook oog voor wat ze noemt 'meekoppelkansen'. Anneke den Tenter van het schap: ,,Bij Terheijden moeten de keringen worden verbeterd en wil de gemeente de jachthaven aanpakken. Werk met werk maken. Ook kleinere dingen bespreken we, zoals mensen die een steiger of visstoep aan willen leggen of de ontwikkeling van een natuurgebiedje."