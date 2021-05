Nico Eichhorn, manusje-van-alles bij Kogelvangers: ‘Ik ging nooit met tegenzin’

Hij drinkt er iedere vrijdag nog een bakje koffie, maar bij Kogelvangers hoeven ze Nico Eichhorn niet meer te vragen of hij misschien nog een klusje wil doen. Hij is vorig jaar gestopt en blijft daarbij. ,,Ik vond het welletjes.”

En dat mag ook wel, want meer dan vijftig jaar stak hij zijn ziel en zaligheid in de voetbalclub uit Willemstad. Hij was jeugdtrainer en -leider, inde de contributie, was grensrechter en betrokken bij het clubblad. Vele jaren zat hij in de onderhoudsploeg en was hij toezichthouder bij jeugdwedstrijden.

Quote Toen ik familie en mensen van Kogelvan­gers zag staan, had ik wel in de gaten wat er aan de hand was Nico Eichhorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau ,,Ik heb eigenlijk alles wel gedaan, maar geen bestuursfunctie. Die was aan mij niet besteed. Als bestuurslid ben je vaak toch een soort pispaaltje en daar had ik geen zin in. Ik treed niet graag op de voorgrond.”

Cornonaprik

De dag voor Koningsdag was hij met met zijn vrouw in Bergen op Zoom een coronaprik gaan halen, toen plots de deurbel ging. Stond burgemeester Jac Klijs voor de deur. ,,Een super verrassing, ik wist er echt niks van. Maar toen ik familie en mensen van Kogelvangers zag staan, had ik wel in de gaten wat er aan de hand was.”

Zijn benoeming tot lid in de Orde van Oranje-Nassau vervult hem met trots. ,,Er spreekt enorme waardering uit.”

De geboren Dordtenaar kwam voor zijn werk in Willemstad terecht. Hij werkte onder meer op een patrouilleboot van Rijkswaterstaat en was jarenlang sluismeester van de Volkeraksluizen. ,,Het grootste sluizencomplex van Europa. Ik heb echt iets met scheepvaart.”

Voetballen tot zijn 58e

En ook met voetbal. Op zijn 26e werd hij lid van Kogelvangers en speelde daar tot zijn 58e. ,,Ik was een verdediger die behoorlijk goed kon voetballen. Maar het eerste heb ik nooit gehaald. Dan had ik twee keer in de week moeten trainen. Dat ging niet vanwege mijn werk, maar daar had ik ook geen zin in.”

Quote Je had vijf of zes spelers die aardig konden voetballen, de rest was veldbezet­ting. Maar je had ze wel nodig Nico Eichhorn Eichhorn is sowieso niet prestatiegericht. ,,Dat had ik ook niet als jeugdtrainer, wat ik meer dan 25 jaar heb gedaan. Je had vijf of zes spelers die aardig konden voetballen, de rest was veldbezetting. Maar je had ze wel nodig. Ik vond het vooral leuk om bezig te zijn met die jongens.”

Hele zaterdagen op de club

Hij groeide uit tot een kanjer van een vrijwilliger, waar Kogelvangers nooit tevergeefs een beroep op deed. ,,Ik was vaak hele zaterdagen op de club, zeker toen ik jeugdcoördinator was. Dan was ik hier al om 8.00 uur. En vaak was ik ’s avond om half negen pas klaar met het schoonmaken van de kleedkamers. Dan ging ik tussendoor twee keer naar huis om wat te eten. Dat deed ik gewoon. Ik ging nooit met tegenzin.”

Maar, zegt hij eerlijk, missen doet hij het niet. ,,Ik ben nu lekker bezig in mijn moestuin.”