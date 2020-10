Nee, er is geen brand in Moerdijk. Shell moet gassen affakkelen na storing in fabriek

Dit zijn de mensen die in Zevenber­gen het onkruid in jouw straat wieden: ‘Zulk dankbaar werk'

22 oktober ZEVENBERGEN - Onkruid en gemopper horen bij elkaar als peper en zout. Toch is respect voor de mensen die het groen verzorgen, en dat is lang niet alleen schoffelen, op zijn plaats. In weer en wind ploegen ze zich door het groen heen, ruimen ze onze rommel op en legen ze hondenpoepbakken.