Necrologie Joost Knook

Cors de Visser werkte als gemeentesecretaris lang samen met Knook, in diens tijd als gemeentebode. ,,Maar hij leverde veel meer dan wat van een bode verwacht werd. Hij ging altijd tot het gaatje om mensen zo goed mogelijk te kunnen bedienen’’, herinnert hij zich.

Later voltrok Knook als ambtenaar van de burgerlijke stand 376 huwelijken in Klundert. Bovendien was hij onder meer erelid van harmonie Determinato en koster van de Nederlands Hervormde Kerk. ,,Hij zat tot in zijn haarvezels in de Klunderste gemeenschap en historie", zegt De Visser. ,,Je kon de vraag zo gek niet verzinnen, iedereen wist: Dan moet je bij Joost zijn.‘’

Die fascinatie voor de plaatselijke geschiedenis ontstond min of meer toevallig. Op Knooks eerste werkdag als bode in 1969, zei toenmalig burgemeester Van Oosten hem dat hij bezoekers iets moest kunnen vertellen over het stadhuis, zo vertelde Knook zelf in 2012 aan BN DeStem. ,,Maar wat, dat moest ik zelf uitzoeken. Zo ben ik me er van lieverlee steeds meer voor gaan interesseren.”

Die kennis kon hij bovendien goed overdragen, weet Kees Hendrikx van heemkundekring Die Overdraaghe, waarvoor Knook ook lang actief was. ,,Als hij een lezing gaf, dan hingen mensen aan zijn lippen. Hij heeft de heemkundekring enorm geholpen, voor ons was hij een vraagbaak.” Ook in schrift kon Knook vertellen, bewees hij onder meer in zijn historische boeken, honderden artikelen in het kwartaalblad van de heemkring en blogs voor de facebookgroep Klundert in Vroeger Tijden, waar hij nog regelmatig herinneringen ophaalde.