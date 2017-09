Nazomeren in een beetje regen bij Nazomerfestival Zevenbergen

ZEVENBERGEN - Het grootste risico van een nazomerfestival, is dat het ná de zomer plaatsvindt, waardoor mooi weer geen garantie is. Hoewel de vorige de edities hebben bewezen dat het in het tweede weekend van september uitstekend weer kan zijn, viel dat afgelopen weekend tegen.

Of liever gezegd; het weer zóu ongelooflijk slecht zijn. Het bleek - op een stevige bui op zaterdag na - alleszins mee te vallen.

Toch werden de bezoekersaantallen van eerdere edities niet gehaald. Niet alleen de bezoekers zijn thuis gebleven, ook veel standhouders hebben het af laten weten.

,,Jammer", noemt Kees van Tetering uit Moerdijk het. Hij hoopte op het festival een deel van zijn handgemaakte houten decoratie te verkopen, hetgeen dit jaar flink tegen valt.

Publiek

Zowel links als rechts naast hem zijn stands leeg blijven staan. ,,Ik doe dit als hobby", zegt de Moerdijker. ,,Het is jammer als andere ondernemers op het laatste moment niet op komen dagen. Daardoor lopen mensen minder snel deze kant op en missen we publiek. En dat terwijl het al met al niet eens zulk heel slecht weer geweest is."

Geen fatsoen

Peter Bouwers, medeorganisator van het Zevenbergse festival, deelt in de frustratie van Van Tetering. ,,De standhouders die niet zijn gekomen, van wie slechts enkelen het fatsoen hebben gehad om even te bellen, hebben wel al betaald. Dus voor wat betreft de financiering is het niet zo'n probleem maar voor het festival op zich is het natuurlijk balen."

Zomerkoninkjes

Ook Arjan de Bruin, verkoper van zomerkoninkjes, staat er niet al te zonnig bij. ,,Ach, wat doe je er aan. De bezoekers zijn vrolijk en aardig maar het hadden er wat meer mogen zijn. Nog twee weken, dan zit het seizoen er op voor ons", aldus de koopman.

Dit laat onverlet dat er genoeg te beleven valt op het jaarlijkse festival. Met live muziek, demonstraties van verschillende sporten en een kidsplein waar geschminkt en gesprongen wordt dat het een lieve lust is.

Modeshow

Traditioneel ook veel aandacht voor de modeshow en sportdemonstraties, zowel op zaterdag als op zondag. ,,De najaarscollectie van het merk Zusss is gebaseerd op de natuur", klinkt de stem van de vaste modeshowpresentatrice Corina Clarijs over het plein. Direct nadat de twee dames hun outfits geshowd hebben, volgt er een venijnige bui. De toeschouwers duiken snel een winkel binnen of zoeken beschutting onder een van de standjes.

Als de regen twintig minuten later verdwenen is, en de catwalk is gedweild, gaat de modeshow verder. ,,Het is een béétje jammer, zo'n bui", zegt Clarijs na afloop. ,,Maar het is de eerste keer in jaren dat we regen hebben, dus daar wil ik niet over klagen."

Lxr

Na de modeshow wordt het podium met sprankelend enthousiasme overgenomen door een groep meiden van SGZ. Met verve presenteren ze een nieuwe fitnessvariant; lxr, die per vandaag binnen het programma van de club is opgenomen.

Op zondag wisselen zon en wolken elkaar af. Bij de stands zijn deze dag beduidend minder open plekken te vinden. Al met al bleek - achteraf - het weer lang niet zo slecht als voorspeld. Sterker nog, de zon deed zich geregeld even gelden en dan was het ook ineens lekker warm en nazomers genieten in het bruisende centrum van Zevenbergen.