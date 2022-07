‘Napoleon’ opent poortgebouw Fort Sabina officieel: ‘Een fort als dit is nooit af’

Een team van vrijwilligers is de afgelopen tijd bezig geweest met het opknappen van het poortgebouw. Dit bevat nu een multimediale ruimte, een ontvangstruimte en een natuurlaboratorium. Thomas Zwiers, voorzitter van stichting Fort Sabina, blikte twintig jaar terug. ,,Toen was het hier nog verwilderd, en was er geen uitzicht dat het iets zou worden. Het is natuurlijk ook een enorm terrein: twaalf hectare met veel opstallen. En hoewel er inmiddels heel veel gebeurd is, komt een fort als dit nooit echt ‘af’. Maar dat geeft niet, het mag die ruwe, robuuste uitstraling behouden. En we proberen ieder jaar iets toe te voegen.”

Hij roemde bovendien alle organisaties die het project ondersteund hebben, zoals onder andere het Prins Bernard Cultuur Fonds, Havenbedrijf Moerdijk, het IVN, de gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant. ,,Het was een groot en uitdagend project en het kent een bijzonder eindresultaat.”

Quote Zonder de inzet van een hoop vrijwilli­gers, maar zeker niet zonder jullie grootse inzet voor het poortge­bouw en eerder voor de remise kazemat was het zeker niet gelukt Thomas Zwiers

Het poortgebouw is sinds zaterdag wel ‘af’. Zwiers bedankte alle vrijwilligers die hier een steentje aan hadden bijgedragen, met een speciaal bedankje voor Reginald van Overveld, Frits Waldekker, Wil Gorissen en Arno Broeders, die veel tijd en energie in het project gestoken hebben. ,,Zonder de inzet van een hoop vrijwilligers, maar zeker niet zonder jullie grootse inzet voor het poortgebouw en eerder voor de remise kazemat was het zeker niet gelukt”, zei Zwiers. Van Overveld vertelde over de uitdagingen die het team was tegengekomen: ,,Onze eerste taak was voor verwarming zorgen en de akoestiek is sterk verbeterd door de vloerbedekking die we gelegd hebben.”

Volledig scherm In het poortgebouw van Fort Sabina is een multimediale ontvangstruimte die de geschiedenis van het Fort vertelt en een natuurlaboratorium voor kinderen geopend. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Basisscholieren leren meer over de natuur

Ank Wijtvliet lichtte het natuurlab verder toe. Hier kunnen basisschoolkinderen meer leren over de natuur. ,,Verwonderen, ontdekken en ondernemen”, somde ze op. ,,We zijn supertrots op wat we hier bereikt hebben.” Ze deed tevens een oproep aan de Moerdijkse gemeenschap om te komen helpen. ,,We kunnen dit alleen draaien met voldoende vrijwilligers en hulp is heel welkom.”

Joost van Rijckevorsel van Fort Producties maakte een film over de historie van het fort. In de multimediale ruimte kunnen bezoekers deze bekijken. ,,Het was een puzzel om zo’n groot verhaal, van 1810 tot nu, in vijftien minuten vast te leggen en boeiend te houden”, zei hij. ,,Maar ik denk dat we erin geslaagd zijn.”

Tot slot nam burgemeester Moerkerke het woord. Hij zei ‘beretrots’te zijn. ,,Dit is een van de pareltjes van onze gemeente.” Vanaf nu is het poortgebouw geopend voor bezoekers.

