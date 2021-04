Naomi (18) is net verhuisd binnen Zevenbergen: ‘Zo fijn dat we hier blijven wonen’

Jong in...ZEVENBERGEN - Naomi Lockefeer (18) ziet zichzelf niet snel vertrekken uit Zevenbergen. ,,Ook al is er geen feest gepland rondom sportwedstrijden, je weet dat er in Zevenbergen een feestje gaat komen.”

Ben je blij met het extra uurtje voor de avondklok?

,,Ja, ik heb het gevoel dat ik er minder rekening mee hoef te houden. Normaal gesproken ben ik toch wel voor 22.00 uur thuis, dus nu hoef ik er minder aan te denken.”

Veel jongeren hebben moeite met de lockdown. Jij ook?

,,In het begin vond ik het even lastig, ik miste het uitgaan wel. Ik ben 18 geworden tijdens de lockdown, dat had ik graag groots willen vieren. Maar ik kan het wel hebben, hoor. Het scheelt denk ik dat ik een vriendje heb naar wie ik elke dag toe kan. Ik heb vriendinnen die nu naar een psycholoog gaan, omdat ze het niet meer trekken. Dat snap ik ook heel goed.”

Jongeren gezocht! Hoe is het om op te groeien in West-Brabant? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen in de rubriek Jong in aan het woord. Vandaag Naomi Lockefeer (18) uit Zevenbergen. We zoeken nieuwe interviewkandidaten! Ken jij iemand die wel in deze rubriek wil of wil jij er zelf in, stuur dan een mailtje naar anne.jansen@persgroep.net.

Waarom wilde je op de foto bij jullie nieuwe huis?

,,De plek waar we gaan wonen is ontzettend mooi, met uitzicht over het platteland. Ik vind het zo fijn om in Zevenbergen te blijven wonen. Ik ben er opgegroeid en ik ben nooit verder dan vijf huizen verder verhuisd, haha. De buurt is leuk, iedereen kent elkaar.”

Is het soms niet een beetje vervelend dat iedereen elkaar kent?

,,Het kan ook een nadeel zijn. Als er iets gebeurt, dan weet iedereen het meteen. Zoals dat feestje in het centrum van Zevenbergen. Dat wist iedereen al voordat het in de krant stond, omdat iedereen elkaar kent en het doorvertelt. Ik begin het steeds meer te waarderen. Mijn broertje is best onhandig en breekt zo nu en dan een arm of been. Dan is er altijd iemand die hem thuis komt brengen. Dat heb je in een dorp.”

Valt er in Zevenbergen wel wat te beleven?

,,Je hebt hier alles wat je nodig hebt en alle sportclubs zitten hier. Als we tegen Klundert moeten voetballen, komt het hele dorp kijken. Dat zijn altijd heel spannende wedstrijden en het is dan de hele dag feest. Dat geldt ook voor de handbal en de hockey. Dat vind ik heel leuk aan Zevenbergen. Ook al is er geen feest gepland, je weet dat er een feestje gaat komen.”

Wat mist Zevenbergen?

,,De gezellige sfeer in het centrum. De mensen zijn heel gezellig, maar zonder hen zou het dorp niet zo sfeervol zijn. Er komen nu steeds meer eettentjes bij met eten uit verschillende culturen: Turks en Indiaas bijvoorbeeld, en we hebben nu ook een sushitent. Dat geeft veel meer sfeer.”

Waar chill je met vrienden?

,,We hebben hier niet echt een plek waar we tot laat kunnen zitten, en omdat het zo’n klein dorp is gaan we ook niet op straat hangen aangezien de buren er dan last van kunnen hebben. Meestal zitten we bij iemand thuis. Er zijn wel hangjongeren die op parkeerplaatsen staan en in hun auto de muziek zo hard mogelijk draaien, maar daar hoor ik niet bij.”

Quote Ik snapte nooit waar mijn vriend heen fietste, ik kende heel Standdaar­bui­ten niet Naomi Lockefeer Je vriend komt uit Standdaarbuiten. Zijn hier geen leuke jongens?

,,Er zitten wel leuke jongens tussen, hoor, maar die zijn vooral met zichzelf bezig en zijn niet op zoek naar een serieuze relatie. Ze steken elkaar aan, geloof ik. Mijn vriend zag ik bij de ontmoetingsdag in het eerste jaar, ik zag hem meteen zitten. Ik snapte alleen nooit waar hij heen fietste, ik kende heel Standdaarbuiten niet, haha.”

Wil je hier voor altijd blijven wonen?

,,Ik denk het wel, heb mijn leven al een beetje uitgestippeld. Ik wil in Tilburg psychologie gaan studeren. Over een jaar of tien komt er een nieuwe woonwijk in Zevenbergen, recht voor ons nieuwe huis. Dat zal de tijd zijn waarin ik mijn eerste huisje kan kopen. Zevenbergen is een fijn dorp. Je kunt hier je kinderen veilig naar de supermarkt sturen en je hebt meerdere scholen.”

Naomi Lockefeer (18)

Woont met: mama Mirjam, papa Jeroen, broertjes Finn en Storm

Huisdieren: Nee

School: 6 vwo aan het Markland College in Zevenbergen

Hobby’s: sporten in de sportschool, taarten bakken, series kijken

Bijbaantje: bij Frietkiosk Jules in Zevenbergen en caissière bij de Albert Heijn

Verliefd: ja, op vriend Luuk