Nagenieten van ‘Oorlogswinter, de musical’: ‘Zo mooi dat Jan Terlouw er was en dat hij het fantastisch vond’

De 90-jarige schrijver van het boek Oorlogswinter bezocht het groots opgezette openluchtspektakel in Fijnaart zondag. ,,Ik wist dat hij zou komen en ik was best zenuwachtig”, aldus Van Bodegom. ,,Het is zijn boek, het is zijn verhaal. Ik heb het verhaal hier en daar wat aan moeten passen, onder meer omdat het in de openlucht was. Maar hij vond het fantastisch. Het was geweldig om hem met de cast te zien praten. Ik kreeg maandag nog een lief mailtje van zijn dochter, via wie ik het bezoek geregeld had, dat ze zo hebben genoten.”