NAC Soccer Kamp bij Virtus

Afval bij zwembaden Willemstad en Zevenber­gen niet opgehaald: 'Het is wachten op de ratten'

10:37 De containers met restafval bij de buitenzwembaden Het Buitendiep in Willemstad en De Bosselaar in Zevenbergen zijn al sinds 3 juli niet meer geleegd. Bewoners klagen over stankoverlast van plastic zakken die er sindsdien naast zijn geplaatst.