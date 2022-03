Naast Willemstad-Oost nóg een grote nieuwe wijk bij Willemstad? ‘Onbespreekbaar’, zegt de provincie

INTERVIEW Piet van de Erve: boerenzoon, makelaar en ontwikke­laar in Willemstad: ‘Ik doe het ook voor de bewoners’

WILLEMSTAD - Hoewel Piet van de Erve (77) een duidelijke visie heeft over de gebiedsontwikkeling in Willemstad, blijft hij het liefst op de achtergrond. Dit interview is een uitzondering.

11 mei